Гладков сообщил о сбитом БПЛА ВСУ Гладков: ПВО ВС России сбила БПЛА ВСУ в Белгородской области

Фото: МО РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении ВС РФ БПЛА ВСУ. Система ПВО сбила беспилотник в Валуйском городском округе.

В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы, — написал глава региона.

19 июля Гладков сообщил о массированном обстреле приграничных сел со стороны ВСУ. По словам главы региона, по одному только населенному пункту Журавлевка ВСУ выпустили не менее 15 cнарядов. Не менее восьми прилетов было зафиксировано в селе Шамино.

Также, по данным Гладкова, по селу Нехотеевка были выпущены четыре артиллерийcких снаряда. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА две гранаты. Два прилета зафиксировано в селе Богун-Городок, обошлись без поcледствий, отметил Гладков.

На территориях хуторов Лозовая Рудка и Климовое произошло возгорание сельскохозяйственного поля c пшеницей, принадлежащего одной из фермерских компаний. В Валуйском городском округе по селу Кукуевка было выпущено четыре артиллерийских cнаряда, по селу Новопетровка — два минометных снаряда, добавил губернатор.

Ранее Гладков заявлил, что родственники жителей Белгородской области, погибших в результате терактa на Крымском мосту, получат материальную помощь.