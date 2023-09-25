Гладков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на Белгородскую область Гладков: при атаке дронов ВСУ, предварительно, пострадавших нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на территорию Белгородской области. В результате налета вражеских дронов был поврежден автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Всего в небе над Грайворонским городским округом уничтожено семь БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, при атаке беспилотников никто не пострадал.

Массированную атаку беспилотников отразило наше ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, Вооруженные силы Украины дважды попытались атаковать территорию Крыма. За ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ. Вечером 17 сентября территория полуострова Крым была вновь атакована. Средствами противовоздушной обороны были уничтожены два дрона.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что над Москвой в районе городского округа Истра ПВО сбила беспилотный летающий аппарат. Он подчеркнул, что обошлось без разрушений и пострадавших.