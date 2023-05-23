Гладков ответил на вопрос жителей региона о «дырявой границе» Гладков заявил, что у него еще больше вопросов к Минобороны, чем у жителей Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии с жителями регионов заявил, что у него остались вопросы к Министерству обороны РФ после нападения украинских диверсантов. Таким образом он отреагировал на вопрос одного из местных жителей о «дырявой границе».

Один из пользователей спросил главу региона, почему, несмотря на «пирамидки, противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села? Почему дырявая граница?»

У меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны, поэтому я не хочу это комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий, нужно сделать выводы исходя из тех ошибок, которые были допущены. Обеспечение безопасности жителей Белгородской области — это главная задача, которую должны нести все силовые структуры, — заявил Гладков.

При этом он подчеркнул, что в причинах проникновения диверсантов в Белгородскую область должны разобраться следственные органы.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Утром 23 мая Гладков сообщил, что продолжается зачистка территории Грайворонского округа от диверсантов. Он поблагодарил местных жителей, временно покинувших свои дома, подчеркнув, что возвращаться пока не стоит.