Гладков назвал сумму, необходимую для восстановления предприятий в Шебекино Гладков: на восстановление десяти поврежденных предприятий в Шебекино потребуется 13 млрд рублей

Фото: t.me/vvgladkov

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

На восстановление промышленных предприятий в городе Шебекино потребуется порядка 13 млрд рублей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслава Гладков. По данным главы региона, в результате обстрелов были повреждены десять предприятий, передает ТАСС.

Десять предприятий на сегодняшний день пострадали. Предварительно, порядка 13 млрд рублей нужно на восстановление этих предприятий, — говорит Гладков.

О ситуации в приграничном районе губернатор рассказывал 2 мая премьер-министру Михаилу Мишустину и главам профильных министерств.

Сегодня докладывал ситуацию председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину. За последние сутки: Татьяна Алексеевна Голикова, Сергей Сергеевич Кравцов, Антон Германович Силуанов — поэтому со всеми проговорили, доложил ситуацию, ждут с расчетами, — заявил Гладков.

Ранее он сообщал, что в результате обстрелов в ночь на 1 июня в Шебекино пострадали восемь человек.

Эвакуированные из города жители расположились на крытом стадионе в Белгороде. В Шебекино, по данным волонтеров, почти не осталось мирных граждан.