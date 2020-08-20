Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в европейской части России

https://static.news.ru/photo/234861ee-e33d-11ea-881a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.RU

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на севере европейской части России ожидается аномально тёплая погода.

Он отметил, что в ряде регионов РФ установится погода выше климатической нормы на четыре-пять градусов.

Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды — 21–22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды. В Калининграде точно такая же погода, как на Черноморском побережье, но только температура воды ниже, — процитировали Романа Вильфанда в РИА Новости.

По словам метеоролога, недавно на севере европейской части России были заморозки, однако теперь температура повысится выше нормы на четыре-пять градусов. Потепление ожидается в Мурманской, Архангельской областях, Санкт-Петербурге и Карелии.

Роман Вильфанд уточнил, что в Санкт-Петербурге температура поднимется до 23–25 градусов тепла, а в Мурманской области будет чуть холоднее, там ожидается 17–18 градусов тепла.

Как писал NEWS.ru ранее, Роман Вильфанд сообщил, что в сентябре в России будет тёплая погода и не очень много осадков. Он отметил, что температура либо будет соответствовать климатической норме, либо будет выше неё.