Гидрометцентр предсказал россиянам дожди и холод в мае Гидрометцентр: сильные дожди и холодная погода ожидаются в нескольких регионах РФ

Фото: Bodo Marks/dpa/Global Look Press

В ряде регионов России в ближайшие ночи прогнозируются заморозки до минус четырех градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также отметил, что в Краснодарском крае, Ростовской области и в Адыгее пройдут интенсивные осадки.

В Курской, Орловской, Белгородской, Брянской, Липецкой областях прогнозируются заморозки до одного — четырех градусов в ближайшие ночи. К концу недели температура в этих регионах будет ниже нормы на пять градусов, то есть это будет погода, соответствующая середине или даже началу апреля в центре Европейской России, — сказал синоптик.

Кроме того, в Красноярском крае, за исключением Сочи, уже 2 мая ожидаются сильные дожди, грозы, град и усиление ветра до 22 метров в секунду. Все это, по словам Вильфанда, приведет к подъему уровня воды в реке Кубань. Аналогичная ситуация сложится в Адыгее. Что касается Ростовской области, то там ожидается сильный дождь.

Ранее Вильфандр рассказал, что первая декада мая в Москве ожидается прохладной. Температура воздуха 2 и 3 мая будет оставаться относительно комфортной, но уже к концу недели столбики термометра опустятся до плюс 8–10 градусов. Потепление можно ожидать не раньше, чем во второй декаде месяца.