ФСБ задержала замначальника УФСИН по Крыму и двух руководителей СИЗО ФСБ задержала замначальника УФСИН по Крыму и двух руководителей СИЗО за получение взяток

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ задержали первого заместителя руководителя УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю, а также исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1, сообщает СК. Их обвиняют в получении крупных взяток.

Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю, и. о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1. Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, с 2022 года петербургской фирмой на договорной основе ежедневно доставлялись посылки лицам, которые содержались в СИЗО. Директор фирмы организовала интернет-магазин, в котором заключенные могли выбрать и купить различные товары.

По версии следствия, первый заместитель начальника УФСИН вместе с подчиненными получал взятки от предпринимательницы за покровительство фирме. Мужчин задержали во время передачи средств в Санкт-Петербурге.

В настоящее время по местам жительства подозреваемых в Северной столице проходят обыски. Задержанные свою вину признали.

Ранее в Перми у местного организатора помощи наркозависимым нашли 200 граммов метадона в тайнике. Он собирался продать наркотики, однако полиция смогла пресечь попытку сбыта. Подозреваемый задержан.