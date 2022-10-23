«Фонтанка»: в Петербурге мобилизуют мужчину с психиатрическим диагнозом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издание «Фонтанка» сообщает, что в Санкт-Петербурге пытаются мобилизовать 44-летнего мужчину с психиатрическим диагнозом. Утверждается, что мужчина не является уклонистом и собирал медицинские справки для предоставления в военкомат, однако его насильно против воли забрали на сборный пункт и удерживали там.

По данным издания, мужчина имеет военный билет с категорией «A» и военно-учетной специальностью «стрелок», однако ему пришла повестка под дверь. Авторы сообщают, что 15 октября призывник пришел в военкомат — его хотели отправить на сборный пункт без медосмотра, однако сопровождающий его родственник настоял на проведении всех мероприятий. В публикации говорится, что врач нашел у него некий психиатрический диагноз и отправил на обследование в диспансер, однако из-за большого наплыва людей мужчина не успел пройти его. Отмечается, что по новой повестке петербуржец должен был явиться в военкомат 15 ноября, но сотрудники полиции пришли за ним раньше.

Племянница мужчины заявила «Фонтанке»: «23 октября, в квартиру по месту прописки пришел участковый и забрал Носова Сергея в отделение полиции. Удерживали там и не отпускали. Направления от психиатров с установленным диагнозом отвергают и говорят, что для них это просто бумажка! Человека, больного психическим заболеванием, хотят отправить уже сегодня в военную часть. У полиции была информация, будто Сергей Николаевич был в розыске. Но он не скрывался, он занимался вопросами своей госпитализации». В местном отделе МВД эту информацию не подтвердили.

Авторы портала рассказали, что мужчину все же забрали на сборный пункт на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге, однако после огласки ситуации отпустили его и вручили новую повестку на 16 ноября.

Ранее на горячей линии, посвященной частичной мобилизации сообщили, что ошибочно призванные на военную службу в рамках мобилизации россияне получат выплаты от Министерства обороны. Источник уточнил, что со всеми мобилизованными гражданами был приостановлен рабочий контракт, а потому они должны получить деньги за весь срок несения военной службы.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что порядка 10 тысяч мобилизованных в России граждан были возвращены домой по различным причинам. С момента объявления в РФ частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и нарушения при ее проведении.