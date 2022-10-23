Мобилизованные по ошибке россияне получат выплаты

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Подготовка мобилизационных граждан

Ошибочно призванные на военную службу в рамках мобилизации россияне получат выплаты от Министерства обороны, сообщили РБК на горячей линии. Источник уточнил, что со всеми мобилизованными гражданами был приостановлен рабочий контракт, а потому они должны получить деньги за весь срок несения военной службы.

Пока человек был мобилизован, рабочий контракт с ним на это время был приостановлен. Он должен получить выплаты от Министерства обороны за то время, пока он на мобилизации, — говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что порядка 10 тысяч мобилизованных в России граждан были возвращены домой по различным причинам. С момента объявления в РФ частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и нарушения при ее проведении.

Ранее 31-летнему гражданину Казахстана, проживающему в Санкт-Петербурге, пришла повестка. Вручить ее было поручено сотруднику жилкомсервиса.

В сентябре повестку получил студент первого курса МФТИ. В ней указывалось, что мужчина должен явиться в военкомат для получения мобилизационного предписания.