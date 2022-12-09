Эмигрировавший блогер Ханов выиграл суд у полиции Новосибирска

Блогер из Новосибирска Тимур Ханов, который эмигрировал в Израиль, выиграл суд по иску к полиции города, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на ТАСС. По словам его адвоката Ольги Нечаевой, в марте 2022 года Ханова задержали за съемку прямой трансляции несанкционированного митинга в Новосибирске и отвезли в отделение полиции, где его продержали в течение пяти часов. Нечаева отметила, что суд признал задержание блогера незаконным и обязал полицию выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 1500 рублей и частично судебные расходы в размере пяти тысяч рублей.

Сегодня Центральным районным судом Новосибирска вынесено решение по иску Тимура Ханова к МВД России и УМВД по Новосибирску. Признано незаконным удержание в отделе полиции более трех часов 6 марта этого года, взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 тыс. рублей и судебные расходы частично — в сумме 5 тыс. рублей, — сказала Нечаева.

Адвокат уточнила, что решение будет обжаловано, так как суд отказал во взыскании морального вреда в связи с причинением телесных повреждений при помещении в автозак. Сам блогер остался доволен тем, что в части требований суд встал на его сторону, однако не удовлетворен суммой компенсации.

Полиция оплатит 0,05% от моего долга перед полицией <...> Прикольно, что деньги я не получу, поскольку счета арестованы по иску полиции на три миллиона за работу по разгону митинга, на котором я не был, — сказал Ханов.

Ханова задержали сотрудники полиции 6 марта во время съемки несанкционированной акции в центре Новосибирска на площади Ленина. По словам самого блогера, на момент задержания на нем был жилет с надписью «Пресса». В феврале этого года новосибирское ГУ МВД взыскало 3 млн рублей с Ханова и депутата горсовета Антона Картавина как организаторов несогласованной акции. После этого блогер покинул Россию.

Ранее суд окончательно оправдал художницу Юлию Цветкову, которую обвиняли в распространении порнографии за публикацию рисунков вагины в паблике «Монологи вагины» в социальной сети «ВКонтакте». До этого прокуратура пыталась обжаловать приговор.