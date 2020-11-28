Экс-главу районного суда Волгограда обвинили в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/01a505ae-32e0-11eb-a90e-fa163e074e61_660.jpg Юлия Добрынина Фото: dser.vol.sudrf.ru

Экс-председателю районного суда Волгограда Юлии Добрыниной предъявили обвинение. Её подозревают в крупном мошенничестве, заявила пресс-служба Басманного суда Москвы, избравшего ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Басманным судом удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Добрыниной Юлии Валериевны, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Мера пресечения избрана на срок до 23 января 2021 года, — цитирует инстанцию ТАСС.

Фигурантка, по информации оперативников, просила у супруги предпринимателя Владимира Зубкова 2,5 млн рублей, обещая передать деньги экспертам, чтобы получить нужное ему заключение. Тогда Дзержинский районный суд Волгограда рассматривал гражданское дело по иску администрации к арестованному Зубкову о сносе самовольно возведённой гостиницы. Позже назначили строительную экспертизу. Жена бизнесмена рассказала об этом силовикам.

Следующая встреча прошла уже под контролем стражей порядка. Гражданка передала Добрыниной муляж 2,5 млн (подлинными оказались только 150 тысяч). Встречу прервали сотрудники Федеральной службы безопасности, сейчас следствием занимается ГСУ СК РФ.

Добрынина на заседание суда не явилась, сославшись на болезнь. Её адвокаты заявили, что действия СК нарушили гарантии, предоставленные судье законом, а доказательств вины подзащитной нет. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила СК завести против Добрыниной уголовное дело, в конце октября её лишили мантии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура вернула в российский бюджет более 6 млрд рублей, полученных после продажи имущества бывшего начальника 2-го отдела Управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и коррупции. По словам источника в правоохранительных органах, недвижимость и предметы роскоши полковника продали на международном рынке, вырученные средства вернули в бюджет с помощью валютной биржи.