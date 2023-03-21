Сбивший ребенка экс-депутат отделается исправительными работами Сбившему ребенка экс-депутату из Новосибирска Мамонтову запросили исправительные работы

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Сергей Мамонтов

Сбившему шестилетнего мальчика в Татарске Новосибирской области экс-депутату Сергею Мамонтову грозят исправительные работы с удержанием 15% дохода. Такое наказание запросило обвинение, сообщает «КП — Новосибирск» со ссылкой на Управление судебного департамента Новосибирской области.

20 марта 2023 года в мировом суде прошло заседание по уголовному делу Сергея Мамонтова. Оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, допрошены свидетели. Вину подсудимый признал в полном объеме. Судебное следствие окончено, состоялись прения сторон, — пояснили в ведомстве.

Гособвинитель запросил в качестве наказания для Мамонтова 10 месяцев исправительных работ, потерпевшая сторона согласна с требованием прокурора. Мать пострадавшего мальчика в качестве компенсации также получила от экс-депутата один миллион рублей. Адвокат Мамонтова попросил более мягкое наказание для своего подзащитного в виде штрафа. Следующее заседание состоится 29 марта 2023 года.

30 октября 2022 года Сергей Мамонтов сбил ребенка и скрылся с места аварии. После ДТП мужчина вышел из машины и попытался поставить мальчика на ноги. Когда это ему не удалось, Мамонтов сел в машину и уехал. Ребенок был доставлен в реанимацию с переломом бедра и черепно-мозговой травмой.

Мать мальчика рассказала, что свидетелем наезда был ее сосед. Он кричал депутату, чтобы тот вызвал скорую. По ее словам, Мамонтов пережидал в гараже рядом с домом, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения.