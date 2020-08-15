Екатеринбуржцы устроили в День города акцию у посольства Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5e216136-dee1-11ea-a6db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два десятка жителей Екатеринбурга провели в День города мирную акцию у здания посольства Белоруссии. С собой они принесли цветы.

Охранявшие здание дипмиссии сотрудники полиции пикетчикам не препятствовали. Цель акции и организатора им выяснить не удалось, поэтому они ограничились тем, что переписали паспортные данные участников.

Собравшиеся у посольства молодые люди пели песни из репертуара групп «Ария» и «Аквариум», после чего разошлись, сообщает URA.RU.

Двумя днями ранее в Екатеринбурге прошла стихийная акция в поддержку протестов в Белоруссии. Плакаты с лозунгами «Жыве Беларусь!» и «Хабаровск, Куштау, Беларусь» появились на ограде сквера по улице Ленина у консульства республики, а также на Плотинке и Макаровском мосту.

Массовые протесты в Белоруссии проходят с 9 августа после оглашения итогов президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тысячи демонстрантов вышли на улицы, посчитав результаты голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались стычками с силовиками, в которых пострадали десятки человек, и массовыми задержаниями.

В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов.

Как писал NEWS.ru, мирная акция проходит у белорусского посольства в Москве. У здания собрались активисты с цветами и воздушными шарами. Одна из пришедших к дипмиссии девушек молится прямо на тротуаре.