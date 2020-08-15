В Москве люди молятся у посольства Белоруссии

https://static.news.ru/photo/18ebaa28-dee0-11ea-b788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У посольства Белоруссии в Москве собрались активисты с шарами и цветами на мирную акцию.

Как пишет Life.ru, акция проходит мирно, люди стоят на тротуарах, одна из пришедших к дипмиссии девушек молится прямо на тротуаре.

По некоторым данным, у посольства собрались около 200 человек.

После того как 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов. На площади Независимости в Минске прошла массовая акция, впервые с начала протестов её участников не разгоняли силовики. В самом начале они даже опустили щиты, что вызвало позитивный отклик у граждан, которые всячески подчёркивали мирный характер их выступлений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в мирный характер протестов, которые проходили в течение всей недели. По его мнению, всё это часть хитроумного плана по свержению власти, писал NEWS.ru.