В Москве люди молятся у посольства Белоруссии

У посольства Белоруссии в Москве собрались активисты с шарами и цветами на мирную акцию.
Как
По некоторым данным, у посольства собрались около 200 человек.
После того как 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.
В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов. На площади Независимости в Минске прошла массовая акция, впервые с начала протестов её участников не разгоняли силовики. В самом начале они даже опустили щиты, что вызвало позитивный отклик у граждан, которые всячески подчёркивали мирный характер их выступлений.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в мирный характер протестов, которые проходили в течение всей недели. По его мнению, всё это часть хитроумного плана по свержению власти, писал NEWS.ru.
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