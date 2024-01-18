Двухлетний мальчик после взрыва газа полностью обгорел и умер В Махачкале скончался второй ребенок после взрыва газа в жилом доме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетний мальчик с ожогами почти 100% тела после взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале скончался, сообщает Минзрав Дагестана. Таким образом число жертв выросло до двух. Врачи борются за жизнь еще троих пострадавших.

Несмотря на все усилия врачей, ушел из жизни еще один ребенок — мальчик 2,5 лет, получивший ожоги практически 100% поверхности тела при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В минэнерго республики сообщили, что дом был самовольно подключен шлангами к газовой трубе, в результате чего образовалась утечка газа.

Газ взорвался в частном доме, сообщили ранее в МЧС. В результате начался пожар, охвативший площадь 20 квадратных метров, возгорание оперативно ликвидировали. По словам министра здравоохранения Дагестана Татьяны Беляевой, в больнице, где находятся пострадавшие, имеется все необходимое для оказания медицинской помощи. Лечение потерпевших находится на личном контроле, добавила чиновник.

Ранее в Ростовской области при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе пострадали девять человек. По предварительным данным, три человека получили ожоги, у них диагностировали контузию, остальные получили переломы и раны. Пожар на предприятии потушили, площадь возгорания составила 360 квадратных метров. Предположительно, причиной ЧП могло стать короткое замыкание в цехе, где производили подушки и матрасы.