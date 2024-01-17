Возросло число пострадавших при пожаре на завод под Ростовом Baza: при пожаре на заводе в Шахтах пострадали девять человек

Число пострадавших в результате пожара на Шахтинском полиэфирном заводе (ШПЗ) в Ростовской области возросло до девяти, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. Ранее было известно о трех травмированных.

Девять человек пострадали при пожаре на Шахтинском полиэфирном заводе. По данным источников, три человека получили ожоги, у одного диагностирована контузия, остальные получили переломы и раны, — говорится в сообщении.

Пресс-служба МЧС Ростовской области сообщила, что пожар на предприятии ликвидирован. Площадь возгорания составляла 360 квадратных метров. В борьбе с огнем были задействованы 58 человек и 17 единиц техники.

Как сообщалось ранее, предварительно причиной возгорания на заводе называется короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для подушек и матрасов. По словам очевидцев, до возгорания был слышен взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг информацию о том, что пожар на Шахтинском полиэфирном заводе мог возникнуть в результате атаки беспилотника. По его словам, средства ПВО в момент возгорания не работали.