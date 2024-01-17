Ростовский губернатор опроверг слухи об атаке БПЛА на завод в Шахтах Голубев: информация об атаке БПЛА на завод в Шахтах не подтверждается

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Глава Ростовской области Василий Голубев

Информация о том, что пожар на Шахтинском полиэфирном заводе мог возникнуть в результате атаки беспилотника, не подтверждается, сообщил в своем Telegram-канале глава Ростовской области Василий Голубев. По его словам, средства ПВО в момент возгорания не работали.

В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работала, — написал губернатор.

Он добавил, что, по предварительной информации, погибших в результате инцидента нет. Пострадали два человека, им оказывается медпомощь. Губернатор также рассказал, что сотрудники МЧС проводят работы по локализации возгорания.

По сведениям Telegram-канала Don Mash, число пострадавших на ШПЗ достигло трех. Все они являются работниками предприятия. У одного из них перелом ноги, двое получили ожоги.

Как сообщалось ранее, предварительно причиной возгорания на заводе называется короткое замыкание в цехе по производству наполнителей для подушек и матрасов. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. По словам очевидцев, перед возгоранием был слышен взрыв.