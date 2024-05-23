Двух жителей Мариуполя задержали за шпионаж Спецслужбы ДНР задержали двух мариупольцев за шпионаж в пользу Украины

Фото: НАК

Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали двоих жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины, передает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ. Подозреваемые собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в Мариуполе и передавали ее украинским спецслужбам по специальным каналам связи. Задержанные признали свою вину, уточнили силовики.

УФСБ России по ДНР задержаны двое жителей Мариуполя, подозреваемые в шпионаже в пользу Украины, — говорится в сообщении.

УФСБ подчеркивает, что удалось предотвратить потери среди сотрудников силовых структур и гражданского населения. Задержанные сотрудничают и помогают установить других украинских агентов.

Ранее в Екатеринбурге осудили бывшего пермского сотрудника мэрии. Его обвинили в госизмене и подготовке теракта. По данным следствия, с сентября по октябрь 2022 года осужденный сотрудничал с представителями ВСУ. По их указаниям он готовил диверсионно-террористические акции на объектах промышленности и правоохранительных органов в Перми. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

До этого сообщалось о задержании в ЛНР еще одного гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Он передавал данные о расположении подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. Задержанный признался, что действовал не один, а с подругой и хотел помочь украинской стороне.