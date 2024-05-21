В Екатеринбурге осудили экс-чиновника за госизмену и подготовку теракта Properm: в Екатеринбурге осудили пермского экс-чиновника за подготовку теракта

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Бывший пермский сотрудник мэрии осужден Центральным военным судом Екатеринбурга за госизмену и подготовку к теракту, сообщает портал properm. Мужчине вынесли приговор еще в марте этого года, сейчас адвокаты пытаются его обжаловать. По данным портала, мужчина до задержания в 2023 году был действующим сотрудником одного из подразделений мэрии Перми. Фамилия фигуранта не раскрывается

Уточняется, что с сентября по октябрь 2022 года осужденный сотрудничал с представителями ВСУ. По их указаниям он готовил диверсионно-террористические акции на объектах промышленности и правоохранительных органов в Перми. Его приговорили к 12 лет колонии строгого режима.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд признал 77-летнего новосибирского физика Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии. Уголовное дело связано с передачей секретных данных об исследованиях в области гиперзвука. Специалист в области динамики вязкого газа с июня 2022 года находится под стражей. Расследованием его дела занимался центральный аппарат ФСБ.

До этого второй Восточный окружной военный суд назначил 25 лет лишения свободы жителю Новосибирска Илье Бабурину, который готовил поджог военкоматов. Мужчина планировал диверсии по заданию национального батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).