Российский суд приговорил физика Маслова к 14 годам колонии за госизмену

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Санкт-Петербургский городской суд признал 77-летнего новосибирского физика Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам колонии, передает ТАСС. Уголовное дело связано с передачей секретных данных об исследованиях в области гиперзвука.

Судебная коллегия постановила Маслова Анатолия Александровича <...> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, <...> и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год, — сказала председательствующая судья Ирина Фурманова.

Специалист в области динамики вязкого газа с июня 2022 года находится под стражей. Расследованием его дела занимался центральный аппарат ФСБ. В феврале текущего года адвокат Маслова сообщила, что в СИЗО состояние его здоровья ухудшилось. Физик перенес сердечный приступ.

Ранее в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН сообщили, что за последний год по подозрению в госизмене были задержаны трое ученых-аэродинамиков ИТПМ: Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев. Сотрудники института обратились к властям и научному сообществу с просьбой о защите отечественной аэродинамической науки, будущее которой, по их словам, под угрозой.