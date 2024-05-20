Сотрудничество с «Азовом» обернулось для новосибирца 25 годами тюрьмы Житель Новосибирска получил 25 лет за подготовку диверсий по заданию «Азова»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй Восточный окружной военный суд назначил 25 лет лишения свободы жителю Новосибирска Илье Бабурину, который готовил поджог военкоматов, сообщает ТАСС. Мужчина планировал диверсии по заданию национального батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Назначить путем частичного сложения наказание в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшихся 20 лет — в колонии строгого режима, — заявил судья.

Бабурин обвинялся в госизмене, теракте, участии в незаконном вооруженном формировании, покушении, содействии террористической деятельности, а также в нарушении тайны переписки или телефонных переговоров. Было установлено, что осужденный подыскал исполнителя для поджога зданий военного комиссариата, запланированного в сентябре 2022 года. Он передал ему «коктейль Молотова» и смартфон для съемки исполнения задания на видео.

Также следствие выяснило, что в период с февраля по июль 2022 года Бабурин получил по интернету задание от неустановленного лица, разделяющего нацистскую идеологию «Азова» и находящегося за пределами РФ. Фигуранту было поручено систематически совершать поджоги объектов социальной и военной инфраструктуры.

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