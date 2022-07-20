Двоих мужчин в Новосибирске оштрафовали за дискредитацию российской армии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двоих мужчин в Новосибирске оштрафовали за дискредитацию российской армии, сообщает «МК в Новосибирске». Граждане 32 и 33 лет должны будут выплатить по 30 тысяч рублей за то, что выкрикивали на улице дискредитирующие Вооруженные силы России лозунги.

В пресс-службе ГУ МВД отметили, что мужчины так себя вели на одной из улиц Кировского района города. Полицейские составили в отношении них административные протоколы, суд рассмотрел дело 20 июля и назначил наказание в виде штрафов.

Также сообщалось, что в городе Миасс Челябинской области за дискредитацию ВС России уволили двоих педагогов. Основанием для этого послужило то, что преподаватели распространяли в Сети информацию, дискредитирующую российских военных, и привлекали внимание к протестным акциям против спецоперации на Украине.

До этого аналогичный случай произошел в Пензе. Преподавательница английского языка в училище олимпийского резерва Ирина Ген была вынуждена уволиться с работы из-за высказывания по поводу спецоперации на Украине. В отношении нее возбудили уголовное дело, признавать себя виновной она отказалась.