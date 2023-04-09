Две школы в Приморье проверят из-за видео с избиением подростка

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Две школы во Владивостоке проверят после появившихся в Сети кадров избиения 11-летнего мальчика, сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Приморского края Ольгу Романову. По ее словам, в избиении принимали участие ученики школы № 66, а сам пострадавший — ученик школы № 64.

Информация стала известна только сегодня, обстоятельства устанавливаются. Мы проверим, какие ребята били 11-летнего мальчика, были ли еще эпизоды драк с их участием. Также проверим, как в школах № 64 и № 66 работают с темой буллинга и профилактики травли, — заявила Романова.

Известно, что видеосъемку вели девочки одной из школ. На видео подросток лежит в скрученном состоянии на земле, а сверстники по очереди бьют его ногами.

Ранее в Ульяновске компания подростков, вооруженная молотками, напала на двух сверстников. Видеозапись инцидента попала в Сеть. На опубликованных кадрах молодые люди требуют от школьников извинений перед владельцем одного из местных магазинов и избивают их. Удары молотком наносились по ребрам и ногам. Подростков сбили с ног, когда они попытались сбежать от сверстников с молотками.