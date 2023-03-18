Подростки измолотили сверстников в Ульяновске, требуя извинений Подростки избили сверстников молотками в Ульяновске

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В Ульяновске компания подростков, вооруженная молотками, напала на двух сверстников, сообщается в Telegram-канале «Подслушано Самара». На опубликованных кадрах молодые люди требуют от школьников извинений перед владельцем одного из местных магазинов и избивают их. В правоохранительных органах региона ситуацию не комментировали. Информации о состоянии подростков нет.

Инцидент произошел в районе Дальнее Засвияжье на улице Шолмова. Судя по опубликованным в Сети кадрам, сначала молодые люди пытались поговорить, однако позже словесная перепалка перетекла в избиение. Один из подростков попытался сбежать, однако его сбили с ног двое парней.

На кадрах видно, что один из нападавших наносил школьнику удары молотком по ребрам, ногам и спине, а также по рукам, которыми жертва пыталась защитить голову. Другой подросток также был избит — на кадрах он лежит на земле и молчит. При этом лица нападавших на видео не видны — они закрыли их, надев медицинские маски. Между тем, требуя извинений перед магазином «Крол», злоумышленники заставили жертву открыть лицо и не предпринимать попыток спрятать его.

Ранее школьник из Уфы вонзил своему другу в грудь нож после неудачного боя на подушках. Пострадавшего от нападения удалось спасти. Несовершеннолетнего зачинщика резни и его родителей допрашивала полиция.