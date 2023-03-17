Бои школьников на подушках окончились кровавой резней SHOT: в Уфе шестиклассник вонзил нож в грудь друга во время боя на подушках

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Школьник из Уфы вонзил своему другу в грудь нож после неудачного боя на подушках, сообщает Telegram-канал SHOT. Пострадавшего от нападения удалось спасти, сейчас он находится под присмотром врачей. Несовершеннолетнего зачинщика резни и его родителей допрашивает полиция.

Как рассказывает SHOT, трое 12-летних школьников собрались в квартире у одного из них посмотреть телевизор и поиграть в приставку. В какой-то момент двое из них решили подраться на подушках. После того как один начал терпеть поражение, он сбегал на кухню, взял нож и всадил его в грудь товарищу. Позднее он сам вызвал врачей.

Ранее на Ставрополье в станице Барсуковской школьник убил одноклассника из-за запачканной мелом одежды. На перемене один ребенок измазал другому мелом пиджак. Последний ударил ногой в грудь своего одноклассника, тот потерял сознание. Привести мальчика в чувство не смогли ни педагоги, ни прибывшие врачи скорой помощи. Школьник скончался. Нападавшего подростка задержали.

До этого в селе Новоегорьевском Алтайского края 14-летний восьмиклассник воткнул нож в спину друга и пробил ему легкое. Напавший на друга школьник приехал в деревню из Новосибирска на каникулы, чтобы погостить у бабушки. Вечером 6 ноября он отправился на прогулку вместе со сверстником. Внезапно между подростками возникла ссора, во время которой один из них достал из куртки складной нож и ударил им в спину другому. После случившегося нападавший позвонил в полицию и рассказал о случившемся.