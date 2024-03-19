Два десятка дробин из ружья всадил в собаку житель деревни в Ленобласти Житель деревни в Ленобласти выстрелил из ружья дробью в бездомную собаку

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Неизвестный злоумышленник выстрелил дробью в бездомную собаку в деревне Малое Карлино Ленинградской области, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». В теле дворняжки насчитали около 20 дробин.

Тяжелораненую собаку обнаружили местные жители и немедленно начали оказывать ей медицинскую помощь. В ветеринарной клинике врачи выяснили, что у животного повреждены задние лапы и спинной мозг.

При рентгеновском исследовании в голове и позвоночнике собаки, которую назвали Мартой, нашли дробины. Марта остается в тяжелом состоянии. Ее планируют отправить в Пушкин для лечения у квалифицированных неврологов.

Волонтеры предпринимают меры, чтобы установить личность стрелка. Полиция изъяла с места происшествия гильзу для дальнейшего расследования. Жители деревни полагают, что виновен сосед, который негодовал из-за громкого лая собак и угрожал, что начнет стрелять. У мужчины есть ружье, но соседи сомневаются относительно разрешения на хранение оружия.

Ранее в Самаре волонтеры спасли щенка, который провалился в канализацию. Неизвестно, сколько времени щенок провел в канализации. Но животное отделалось испугом. Местные жители надеются как можно скорее найти ему хозяев.