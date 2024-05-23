Два человека разбились при падении с 18-го этажа в Саратове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кировском районе Саратова молодой человек и девушка погибли при падении с 18-го этажа, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тела нашли в 23:45 (22:45 мск) у подъезда дома. Прибывшие на место медики лишь смогли констатировать смерть. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП. Известно, что погибшим примерно 20–25 лет.

По факту смерти граждан в 1-м Топольчанском проезде Саратова следователями СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в Следкоме.

Ранее в Калининграде 30-летняя женщина с наркозависимостью выпала из окна квартиры на четвертом этаже вместе с семилетней дочкой. Незадолго до этого она рассталась с мужчиной, от которого родила. Труп погибшей обнаружили под окнами дома 20 мая ночью. На ее теле было множество следов от уколов. Девочка не погибла, но пострадала — у нее диагностировано сотрясение головного мозга. При вскрытии квартиры погибшей правоохранители не обнаружили ничего необычного.

В марте в Москве под окнами жилого дома на улице Недорубова нашли тело 22-летней девушки, которую ранее признали виновной в смерти ее ребенка. Рядом с ней был найден 33-летний мужчина — оба получили тяжелые травмы при падении с высоты.