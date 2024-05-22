Наркозависимая мать выпала из окна с семилетней дочерью В Калининграде мать выпала из окна четвертого этажа вместе с дочерью и погибла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калининграде 30-летняя женщина с наркозависимостью выпала из окна квартиры на четвертом этаже вместе с семилетней дочкой, передает Telegram-канал Amber Mash. Незадолго до этого она рассталась с мужчиной, от которого родила.

Труп погибшей обнаружили под окнами дома 20 мая ночью. На ее теле было множество следов от уколов. Девочка не погибла, но пострадала — у нее диагностировано сотрясение головного мозга. При вскрытии квартиры погибшей правоохранители не обнаружили ничего необычного.

До этого сообщалось, что москвич совершил попытку самоубийства. 21-летний человек потерял отсрочку после отчисления из института и был признан годным к военной службе. Его признали годным, несмотря на проблемы с суставами и подозрения на язву. Совершить суицид москвичу помешала мать.

В марте в Москве под окнами жилого дома на улице Недорубова нашли тело 22-летней девушки, которую ранее признали виновной в смерти ее ребенка. Рядом с ней был найден 33-летний мужчина — оба получили тяжелые травмы при падении с высоты.

Употребление наркотиков вредит здоровью.