Россиянка выпала из окна после смерти своего ребенка КП: в Москве из окна выпала девушка, виновная в гибели своего ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве под окнами жилого дома на улице Недорубова нашли тело 22-летней девушки, которую ранее признали виновной в смерти ее ребенка, сообщает «Комсомольская правда». Уточняется, что рядом с ней был найден 33-летний мужчина — оба получили тяжелые травмы при падении с высоты.

Сообщается, что девушка погибла на месте, а мужчина к моменту прибытия бригады медиков был еще жив. По данным издания, у него выявили множество переломов, повреждение позвоночника и сотрясение мозга, сейчас за его жизнь борются врачи.

По данным издания, пару хорошо знали в этом доме, супруги пережили смерть ребенка в июле 2022 года. В тот день женщина отвела старшую дочь в детский сад и занялась домашними делами, младшая девочка была в кровати. По версии следствия, одна из ее собак вырвалась из импровизированного вольера и залезла в кровать к малышке. Испугавшись шагов хозяйки, животное спрыгнуло на пол, зацепив пеленки с девочкой, которая при падении сильно ударилась головой. В итоге в отношении девушки возбудили дело по статье об убийстве по неосторожности и приговорили к 10 месяцам ограничения свободы. После этого, как рассказали знакомые пары, девушка боролась с депрессией.

Ранее сообщалось, что 32-летнюю жительницу Санкт-Петербурга вытолкнули из окна квартиры на третьем этаже, где была вечеринка в честь 8 Марта. Девушка получила перелом ноги, а из окна ее вытолкнул ее знакомый. Жителя квартиры, из которой вытолкнули девушку, а также еще одну россиянку доставили в полицию. При этом выяснилось, что мужчина находится под подпиской о невыезде в связи с обвинением в краже велосипеда.