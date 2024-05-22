Москвич совершил попытку самоубийства после посещения военкомата Baza: мать спасла москвича от попытки самоубийства после посещения военкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвич совершил попытку самоубийства, сообщил Telegram-канал Baza. До этого молодой 21-летний человек потерял отсрочку после отчисления из института и был признан годным к военной службе.

По данным канала, москвич 20 мая посетил военкомат и вернулся очень подавленным, у него случилась истерика. Baza со ссылкой на родственников сообщила, что молодого человека признали годным к военной службе, несмотря на проблемы с суставами и подозрения на язву. Совершить суицид москвичу помешала мать.

В Baza выяснили, что пострадавшего доставили в психиатрическую клинику. По словам матери, он предпринимал попытку самоубийства в 2017 году, после чего у молодого человека диагностировали депрессию. Москвич наблюдался у психиатра и психолога.

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