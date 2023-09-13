Два беспилотника ВСУ попытались атаковать Брянскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаки на территорию Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, дроны были сбиты силами противовоздушной обороны над Унечским районом.

Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО! — написал Богомаз.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара «не на гражданском объекте». Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

До этого глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что дрон ВСУ атаковал город Курчатов. По его словам, в результате налета повреждено нежилое здание. Пострадавших не зафиксировано. Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции. Уточнялось, что на территории станции и в ее районе сохраняется привычный уровень радиационного фона.