«Для Грефа есть информация»: стрелок в Нижневартовске выдвинул условия Стрелок из Нижневартовска потребовал разговора с Грефом и Бастрыкиным

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Житель Нижневартовска, устроивший стрельбу с балкона, потребовал разговора с руководителем Сбербанка Германом Грефом, главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и с «третьим оленем», чье имя он забыл. По словам мужчины, он хочет выдать им компромат на администрацию города. Он признался, что принял какие-то таблетки и забаррикадировал двери в доме, поэтому его никто не возьмет. Запись монолога опубликовал Telegram-канал Readovka.

На текущий момент мне нужно, чтобы со мной поговорили те люди, которых я хочу. Мне не нужны деньги, мне не нужно ничего — мне нужно, просто чтобы со мной поговорили люди. Для Германа Грефа у меня есть информация о том, кто ворует данные в нашем региональном отделении в пользу украинской ЦИПсО. Для Бастрыкина у меня есть пятилетний архив данных всей администрации думы города, когда я командовал ХМАО, — сказал стрелок.

Он призвал повесить на городской площади нескольких нижневартовских чиновников за то, что те якобы убили его девушку. Стрелок попросил поддержки у пользователей Сети и признался, что больше ему никто помочь не сможет.

О стрельбе в Нижневартовске ранее сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, 44-летний Владимир Широков начал стрелять с балкона девятого этажа в воздух. Причина его поведения неизвестна. По информации SHOT, прозвучало как минимум восемь выстрелов, а у мужчины в квартире имеются два ружья.

Как заявили в МВД, сообщение о стрелке поступило от его жены. Та рассказала, что мужчина находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. При этом она отметила, что муж заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает. При попытке сотрудников МЧС вскрыть дверь мужчина выстрелил с балкона в воздух.

Местный житель рассказал, что мужчина может устроить взрыв. По его словам, стрелок заминировался. Он подчеркнул, что двор полностью оцеплен полицией, раненых пока нет. Сейчас идет эвакуация жителей.