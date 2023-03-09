Житель Нижневартовска предупредил, что стрелок может устроить взрыв

Фото: Социальные сети

Владимир Широков

Житель Нижневартовска в беседе с NEWS.ru рассказал, что мужчина, устроивший стрельбу с балкона, может устроить взрыв. По его словам, стрелок якобы заминировался. Он подчеркнул, что двор полностью оцеплен полицией, раненых пока нет. Сейчас идет эвакуация жителей.

Идет эвакуация [трех домов по улице Северной в Нижневартовске. — NEWS.ru] — 48а,50а,50б. Полиция ходит по подъездам и эвакуирует людей. Опасность взрыва — якобы стрелок заминировался. Минут 30 назад был еще выстрел. Первый выстрел был услышан в 6:50 утра [по местному времени]. Раненых нет, двор оцеплен со всех сторон, — отметил очевидец происходящего.

Он признался, что сам лично не знает стрелявшего, однако по слухам, он может работать в администрации города.

О стрельбе в Нижневартовске ранее сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, 44-летний Владимир Широков начал стрелять с балкона девятого этажа. Причина его поведения неизвестна. По информации SHOT, прозвучало как минимум восемь выстрелов, а у мужчины в квартире имеются два ружья.

Как заявили в МВД, сообщение о стрелке поступило от его жены. Та рассказала, что мужчина находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. При этом она отметила, что ее муж заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС, мужчина произвел выстрел с балкона в воздух.