Стали известны подробности стрельбы в ХМАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) местный житель устроил стрельбу с балкона. В пресс-службе управления МВД по региону NEWS.ru рассказали, что результате никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

По людям он там не стреляет. В дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что ее муж находится в неадекватном состоянии, угрожает самоубийством. При этом заперся с ребенком в квартире, дверь никому не открывает. При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС, мужчина произвел выстрел с балкона в воздух. Пострадавших нет, — сказал представитель МВД.

Он также добавил, что с мужчиной ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета на улице. В результате ранения получили три человека. Двое из них были госпитализированы. Стрелка задержали сотрудники полиции, он находился в состоянии алкогольного опьянения.