Житель Нижневартовска открыл огонь с балкона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Нижневартовска 44-летний Владимир Широков начал стрелять с балкона девятого этажа, сообщает Telegram-канал Baza. Причина его поведения неизвестна, по предварительным данным, в квартире с ним находится несовершеннолетний ребенок.

Полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. На опубликованных кадрах видно, как группа силовиков в экипировке и с оружием направляется к подъезду, другие коллеги и очевидцы стоят за оцеплением.

По данным SHOT, прозвучало как минимум восемь выстрелов, а у мужчины в квартире два ружья.

РЕН ТВ сообщает, что стрелок заблокировал входные двери и требует звонка от председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Накануне мужчина с ножом напал на людей в подмосковном Домодедово. По словам очевидцев, он находился в неадекватном состоянии. В ходе задержания злоумышленника полицейским пришлось открыть огонь.

6 марта Telegram-канал Baza сообщил, что в Курской области срочник по ошибке расстрелял двоих сослуживцев, один из которых погиб. По данным канала, солдат стоял на посту и в один момент заметил движение. Он крикнул: «Стой, кто идёт?», однако ответа не последовало. После этого, отмечает Baza, военнослужащий открыл огонь на поражение. В Минобороны эту информацию не комментировали.