Мужчина с ножом напал на людей в Домодедово

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мужчина с ножом напал на людей в подмосковном Домодедово. По словам очевидцев, он находился в неадекватном состоянии. В ходе задержания злоумышленника полицейским пришлось открыть огонь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в местном парке Елочки. По свидетельствам очевидцев, там началась драка. Сотрудник ЧОПа попытался разнять дерущихся, однако мужчина с ножом напал на него и ранил. После этого злоумышленник выбежал на дорогу и начал бить по автомобилям.

Сотрудники полиции попытались задержать разбушевавшегося гражданина, но все их попытки оказались тщетны. В результате правоохранителям пришлось открыть стрельбу. Мужчина задержан.

Ранее стало известно, что житель Москвы избил до смерти ракушкой пришедшего в гости товарища. Перед этим между мужчинами возник конфликт. О случившемся сообщил сам хозяин квартиры. Сначала он утверждал, что товарищ предлагал ему выпить, но он отказался и ушел спать, а когда проснулся, увидел труп. Позже мужчина признался, что сам убил гостя.

Также сообщалось. что пациенты больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге устроили поножовщину. Один из мужчин несколько раз ударил другого ножом в голову, шею и руки. После драки 44-летнему пострадавшему потребовалась помощь медиков — его состояние оценивалось как средней степени тяжести.