В Петербурге пациенты больницы устроили поножовщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациенты больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге устроили поножовщину, сообщает РЕН ТВ. Причиной инцидента стал конфликт, завязавшийся между двумя взрослыми мужчинами.

По информации телеканала, поножовщина произошла 10 февраля. Один из мужчин несколько раз ударил другого ножом в голову, шею и руки. После драки 44-летнему пострадавшему потребовалась помощь медиков — его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Дальнегорске Приморского края временно проживающий в магазине 61-летний мужчина зарезал сторожа вместе с его женой. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили трупы супругов с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений головы и тела.

Ранее в городе Красноуфимске Свердловской области ранее судимая 44-летняя женщина во время пьяной ссоры зарезала знакомого. Для нападения она использовала нож, которым до этого нарезала огурцы в качестве закуски к застолью.