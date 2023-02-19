Москвич забил товарища до смерти ракушкой РЕН ТВ: житель Москвы избил до смерти ракушкой пришедшего в гости товарища

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Житель Москвы избил до смерти ракушкой пришедшего в гости товарища, сообщает РЕН ТВ. Перед этим между мужчинами возник конфликт.

В результате хозяин квартиры начал избивать гостя руками, ногами и интерьерной ракушкой. Всего судмедэксперты насчитали на теле жертвы около 15 ударов. Он скончался на месте от перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг. Также у него были сломаны ребра и скуловые кости.

О случившемся сообщил сам хозяин квартиры. Сначала он утверждал, что товарищ предлагал ему выпить, но он отказался и ушел спать, а когда проснулся, увидел труп. Позже мужчина признался, что сам убил гостя.

Ранее сообщалось, что московском районе Северное Бутово между посетителями бара произошла массовая драка, где в ходе потасовки одному из гостей досталось пивной кружкой по голове. Мужчины перешли к рукоприкладству после словесной перепалки, которая возникла, когда один из зачинщиков драки собирался на выход, но сказал что-то, что разозлило другого гостя. В конфликт тут же включились их приятели.

Ранее пациенты больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге устроили поножовщину. Один из мужчин несколько раз ударил другого ножом в голову, шею и руки. После драки 44-летнему пострадавшему потребовалась помощь медиков — его состояние оценивалось как средней степени тяжести.