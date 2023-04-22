Для эвакуации тысяч белгородцев пригнали несколько десятков автобусов Readovka: десятки автобусов прибыли в Белгород для эвакуации трех тысяч человек после обнаружения бомбы

Фото: Соцсети

В Белгород прибыло несколько десятков автобусов для эвакуации трех тысяч человек после обнаружения взрывоопасного предмета, передает Telegram-канал Readovka. Людей из 17 многоквартирных домов должны будут вывезти в пункты временного размещения.

22 апреля губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде на месте нештатного падения авиационного боеприпаса нашли взрывоопасный предмет. По его словам, более трех тысяч жителей близлежащих домов будут в срочном порядке эвакуированы. Бомбу решили обезвредить на военном полигоне.

Дом, рядом с которым нашли взрывоопасный предмет, находится в 250 метрах от места падения авиабомбы. Между этими точками находится еще одна многоэтажка.

20 апреля вечером в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей.

В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС.