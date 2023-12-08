Десятки северокорейцев с черными ящиками заполонили аэропорт «Восток Медиа»: во Владивостоке северокорейцы с багажом заполонили аэропорт

Фото: vk.com/airport_vladivostok

Международный аэропорт Владивостока имени В. К. Арсеньева с раннего утра пятницы, 8 декабря, заполонили десятки граждан КНДР, ожидающие вылета в Пхеньян, пишет Telegram-канал «Восток Медиа». У многих пассажиров с собой были чемоданы, коробки, ящики, обмотанные черной пленкой.

На табло указывалось, что вылет состоится около 13:00. Однако северокорейские граждане начали заполонять залы воздушной гавани уже с 06:00. Для того чтобы рассредоточить поток, сотрудникам аэропорта пришлось включить вторую рамку досмотра.

Также появились кадры того, как во владивостокском аэропорту приземляется самолет северокорейской авиакомпании Air Koryo. Как отмечает Telegram-канал, очевидцы недоумевали, как такое количество людей с багажом поместится на борту.

Были это туристы из КНДР или рабочие мигранты, не уточняется. При этом, судя по фото, ни у кого из них не видны на груди значки с основателем республики Ким Ир Сеном, которые, впрочем, могли быть скрыты верхней одеждой.

В середине сентября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, его спецпоезд прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, затем отправился в Амурскую область, где северокорейский лидер встретился с российским президентом Владимиром Путиным на космодроме Восточный.