COVID-19 подозревают у двух сотрудников «Росатома» в закрытом городе Урала

https://static.news.ru/photo/0a7fd6b8-74e0-11ea-8279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Первые условно-положительные случаи заражения коронавирусом зафиксированы на территории закрытого города (ЗАТО) «Росатома» на территории Челябинской области.

Выявлено два условно подтвержденных результата после проведения анализа на наличие коронавирусной инфекции у граждан, прибывших из Вьетнама и Франции, — рассказали в пресс-службе администрации Озерска, сообщает Znak.

У этих людей нет клинических проявлений заболевания, анализы отправлены на исследование в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Всего в Озерском городском округе на домашнем карантине находятся 233 человека. У них нет признаков инфекционного заболевания, подчеркнули местной администрации.

В настоящий момент ограничения введены в Трёхгорном и Снежинске. В этих городах «Росавтома» запрещён въезд и выезд. В Озёрске дополнительных мер и ограничений на въезд и выезд не вводили.

Всего в России зарегистрировано 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 30 умерли. В Москве число заболевших достигло 2475 человек, 19 умерли, 140 излечились.

NEWS.ru писал, что в России под наблюдением из-за коронавируса находятся более 250 тысяч человек.