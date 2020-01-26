https://static.news.ru/photo/92f6b73a-4049-11ea-b003-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель волгоградского отделения Общероссийского народного фронта Армен Оганесян готовит обращение к президенту после того, как услышал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил мусорный полигон с Мамаевым курганом. Общественник счёл это заявление «плевком в лицо всем ветеранам».

Я готовлю письмо на имя президента — хочу, чтобы таких недалёких людей не допускали до власти, — цитирует волгоградский портал V1.ru Оганесяна.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором Кондратьев в администрации обсуждал гигантскую свалку в Белореченском районе, на которую жалуются местные жители.

Этот полигон уже далёк от изначального проекта. И просто растёт этот Мамаев курган и всё, — сказал на совещании Кондратьев.

Как писал NEWS.ru, Путин считает, что нельзя допустить того, чтобы память о Великой Отечественной войне была стёрта. Глава государства пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. По его словам, необходимо заткнуть «поганый рот» фальсификаторам истории «за бугром». Лидер привёл в пример Израиль, не позволяющий забыть о холокосте — массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны.