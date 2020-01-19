https://static.news.ru/photo/84b013f8-3aa2-11ea-a304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нельзя допустить того, чтобы память о Великой Отечественной войне была стёрта, считает президент России Владимир Путин.

Всё забывается, всё стирается. Не можем позволить никому стереть, не позволим, — цитирует политика телеканал «Россия 1».

Накануне глава государства пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне. По его словам, необходимо заткнуть «поганый рот» фальсификаторам истории «за бугром».

Лидер привёл в пример Израиль, не позволяющий забыть о холокосте — массовых убийствах евреев во время Второй мировой войны. Он напомнил, что скоро посетит ближневосточное государство для участия в открытии памятника жертвам блокады Ленинграда.

Президент также пообещал выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, все фронтовики и приравненные к ним лица получат единовременную выплату. Её размер составит 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч.

Ранее Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен отец главы государства, писал NEWS.ru.