Число заражённых COVID-19 в Ульяновской области превысило 1400

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Ульяновской области выросло до 1462 (+96 за последние сутки), сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
За всё время наблюдений выздоровело 280 пациентов. Пятеро умерли,
В общей сложности число жертв инфекции в России — 2722 человека. Количество заразившихся, по последним данным, составляет 290 678 человек. Выздоровели 70 209.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты компании «Тест-Ген» разработали собственную систему быстрого тестирования на COVID-19 и получили лицензию на свою разработку, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
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