Число заражённых COVID-19 в Ульяновской области превысило 1400

https://static.news.ru/photo/cfa9401c-991d-11ea-bb84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Ульяновской области выросло до 1462 (+96 за последние сутки), сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

За всё время наблюдений выздоровело 280 пациентов. Пятеро умерли, пишет РИА Новости.

В общей сложности число жертв инфекции в России — 2722 человека. Количество заразившихся, по последним данным, составляет 290 678 человек. Выздоровели 70 209.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты компании «Тест-Ген» разработали собственную систему быстрого тестирования на COVID-19 и получили лицензию на свою разработку, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.