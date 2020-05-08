Число случаев заражения COVID-19 в Саратовской области превысило тысячу

https://static.news.ru/photo/97de169a-91c9-11ea-9f6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свыше тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксировано на территории Саратовской области. Из них 57 — за последние сутки.

Большинство из новых заболевших составляют лица в возрасте 40 лет и старше — 46 человек. В числе заразившихся также трое детей в возрасте до 14 лет.

Наибольшее число новых случаев заражения (10) выявлено в Саратове. Шесть человек заболели в Краснокутском районе, пять — в Энгельсском.

Количество выздоровевших в регионе на сегодняшний день составляет 233 человека. Жертвами инфекции за время пандемии стали 16 жителей области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что в числе инфицированных в регионе оказались 14 работников Краснокутской районной больницы. В связи с этим медучреждение было закрыто на карантин.

В России, согласно последним данным, 187,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26,6 тысячи человек, умерли — 1,7 тысячи. В Москве более 98 тысяч заразившихся, 10,2 тысячи выздоровели, 956 умерли.

В мире около 4 млн инфицированных, более 274 тысяч умерли, более 1,3 млн выздоровели.