Число пострадавших при стрельбе в ижевской школе выросло до девяти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при стрельбе в ижевской школе выросло до девяти, сообщает Telegram-канал Mash. По последним данным, погиб охранник. «112» пишет, что пострадали шесть детей. Четверо ранены в результате стрельбы, а двое получили травмы при эвакуации.

Шесть семилетних ребят сейчас у бригад скорой помощи. У двоих из них тяжёлые травмы, у четырех — средние. Это либо огнестрельные ранения, либо переломы после прыжков, — сказано в сообщении.

Бывшая выпускница школы рассказала NEWS.ru, что среди пострадавших много раненых, но убитых среди детей нет. По ее словам, родители забирают детей, также эвакуированы учащиеся из ближайших школ.

О стрельбе в ижевской школе № 88 стало известно 26 сентября. Все началось во время урока. Неизвестный в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

Злоумышленник отстреливается от полиции на втором этаже школы. Никаких требований он не выдвигал.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия. Он сообщил, что у школы работают спецслужбы, скорая, все силы и средства приведены в готовность.