Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 13

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости

Число погибших в ходе стрельбы в школе № 88 в Ижевске выросло до 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России. Жертвами стали семеро детей и шестеро взрослых. Кроме того, ранения получил 21 человек, включая 14 детей. Ранее сообщалось о девяти погибших.

По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранены 14 детей и семь взрослых, — уточнили в СК.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

Напавший на школу в Ижевске был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Личность преступника пока не установлена.

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе № 88 с 26 по 29 сентября. По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким погибших и пострадавших.