Четыре человека избили битами судью в Черкесске и попали на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Черкесске четверо мужчин избили битами судью арбитражного суда Казбека Салпагарова и замруководителя Управления казначейства по Карачаево-Черкесской Республике Мурата Эльканова, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, Эльканов получил серьезные травмы и попал в больницу в тяжелом состоянии.

Судья и замруководителя казначейства шли из кафе, когда одного из них ударил прохожий. Затем другие мужчины с битами выбежали из резко затормозившей машины и принялись избивать Салпагарова и Эльканова. Сотрудника казначества продолжили забивать, когда он уже лежал без сознания.

На данный момент нападавших ищут, объявлен план «Перехват».

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