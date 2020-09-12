Челябинский депутат довела до слёз членов избиркома

https://static.news.ru/photo/cab2a26c-f5d2-11ea-9ef0-fa163e074e61_660.jpg Ольга Мухометьярова Фото: zs74.ru

В Златоусте депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова парализовала работу участковой избирательной комиссии и довела её членов до слёз. Председателю комиссии пришлось вызывать скорую помощь.

Инцидент произошёл на участке № 88. По словам членов комиссии, депутат искала нарушения и при этом вела себя весьма грубо. Работающие там учителя к такому обращению не привыкли.

Мухометьярова, в свою очередь, заявила, что вела себя спокойно. Реакцию членов избиркома она объяснила выявленными ею нарушениями в их работе.

Я сижу в углу тихонечко, пишу заявления на нарушения при организации работы участковой избирательной комиссии и на подвоз избирателей. Члены комиссии делают всё возможное, чтобы меня удалить, потому что я мешаю нарушать закон, — цитирует парламентария URA.RU

На место инцидента прибыли представители городской администрации. Они пытаются разобраться в ситуации и восстановить работу участка. Советник мэра Алексей Коновалов пристыдил депутата за её поведение.

Согласно утверждённому ЦИК РФ порядку проведения единого дня голосования, 13 сентября является основным днём, а 11 и 12 сентября волеизъявление граждан осуществлялось досрочно. Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов.

Ранее NEWS.ru писал, что Центризбирком не зафиксировал серьёзных нарушений на выборах, которые могли бы повлиять на итоги. Там добавили, что в случае их выявления результаты будут отменяться.