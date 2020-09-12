ЦИК не обнаружил серьёзных нарушений в ходе единого дня голосования

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Центризбирком не зафиксировал серьёзных нарушений в ходе выборов в единый день голосования, которые могли бы повлиять на его итоги.

Как рассказал замглавы ЦИК Николай Булаев, в случае выявления нарушений результаты и досрочного и в целом по участкам, будут отменяться, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что бюллетени в одной из урн для надомного голосования на довыборах муниципальных депутатов в Бабушкинском районе Москвы были аннулированы из-за нарушения процедуры членами УИК. Избиратели, чьи голоса не учли, смогут проголосовать повторно. Кроме того, ещё порядка 100 бюллетеней аннулировали в подмосковном Подольске в связи с возможными нарушениями.

Как писал NEWS.ru, в ЦИК Чувашии поступило множество сигналов о различных нарушениях в ходе выборов в регионе. В частности, были сигналы, касающиеся «нарушений по предвыборной агитации, подкупа избирателей». Так, например, в одном из округов Чебоксар — посёлке Лапсары — на избирателей было оказано давление, вплоть до угроз. Сейчас правоохранители отрабатывают этот вопрос, обещали принять соответствующие меры. Также сообщалось о попытках подкупа избирателей. Были сообщения, что платят по 200–500 рублей за голос.

Выборы разного уровня проходят в 83 субъектах России. По их итогам в общей сложности будет замещено около 80 тысяч мандатов. Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения единого дня голосования, 13 сентября является основным днём, а 11 и 12 сентября волеизъявление граждан осуществлялось досрочно.